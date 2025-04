APE : La CRRH-UEMOA lance son premier Social Bond de 60 milliards FCFA.

L’objet de l’opération est le refinancement des créances hypothécaires des banques. Selon Impaxis Securities, arrangeur et chef de file de l’opération, la période de souscription va du 5 au 30 mai 2025 avec possibilité de clôture anticipée. Pour ce faire, l’émetteur émettra 6 millions d’obligations avec un prix d’émission de 10 000 FCFA. Il propose aux investisseurs un taux d’intérêt de 6% net par an. La durée de l’emprunt est de 15 ans dont un an de différé.



Les intérêts seront payables semestriellement à partir de la date de jouissance des titres qui sera fixée en collaboration avec l’émetteur à la date de clôture et la date de valeur ne pourra excéder les cinq jours ouvrés suivant celle-ci. Quant au remboursement du capital, il sera semestriel, après un an de différé, soit deux semestres, à raison du paiement du vingt-huitième (1/28) du capital sur les 14 ans.





La CRRH-UEMOA a été fondée le 16 juillet 2010. Son actionnariat se compose de partenaires institutionnels, à savoir la BOAD, l’IFC, la BIDC et Shelter Afrique ainsi que de 58 banques commerciales de la zone UEMOA avec des fonds propres s’élevant à 20,4 milliards de FCFA au 31 décembre 2023. En tant qu'institution supranationale et émetteur de référence dans la zone UEMOA, elle bénéficie d’une des meilleures notations de la région, avec une note internationale Ba2 attribuée par Moody’s Ratings avec une perspective stable lors de sa dernière revue en octobre 2024.



Source : La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CRRH-UEMOA), un établissement financier à caractère bancaire dont le siège se trouve à Lomé, va lancer, sur le marché financier de l’UEMOA, son premier Social Bond dédié au logement abordable dans l’UEMOA pour un montant de 60 milliards FCFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% 2025 – 2040.Source : https://www.lejecos.com/APE-La-CRRH-UEMOA-lance-so...

