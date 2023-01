APR France: « Le Sénégal est un pays Souverain, il ne cédera à aucune pression politique ou diplomatique » Des responsables de l’Apr en France déplorent qu’il y a quelques jours, dans le cadre de l’examen en commission de la Convention d’entraide judiciaire et la Convention d’extradition entre la France et le Sénégal que des parlementaires français ont eu l’outrecuidance de faire des commentaires désobligeants et absolument fallacieux sur le Sénégal et le Président Macky Sall.

Une telle attitude aussi, décevante qu’inattendue traduit une accointance malsaine entre ces parlementaires et des activistes sénégalais qui sont des caisses de résonnance d’une certaine opposition manipulatrice et chantre du chaos et de la violence, porte étendard du dégagisme avec comme slogan « France dégage ». Comment des parlementaires français peuvent-ils se l’écho de telles voix ?



Les commentaires de ces parlementaires, drapés de leur manteau apparemment trop large pour eux de soi-disant gardien des valeurs démocratiques, laissent transparaitre les reliques d’un néocolonialisme primaire porté par des hommes qui rament à contrecourant de l’histoire.



De quel droit ces parlementaires français pensent-ils pouvoir se substituer à l’institution judiciaire sénégalaise pour interpréter à sa place la Constitution de notre pays ? Messieurs, le Parlement français votent des lois pour la France et non pour le Sénégal. Réveillez-vous chers messieurs vous ne nous dictez pas nos lois. Il est grand temps pour vous de changer de logiciel pour vous mettre au diapason de la dynamique actuelle de l’Afrique. La France est un partenaire et non un maître.



Nous déplorons avec vigueur le soutien de certains parlementaires français à des activistes sénégalais rompus dans la manipulation et la négation des lois de notre République.



Que comprendre de ce soutien de certains parlementaires français notamment ceux de la France Insoumise, à ces activistes qui avancent masqués ? Notre cher pays ne sera soumis à aucune puissance étrangère.



L’APR/ France dénonce vigoureusement cette immixtion dans les affaires sénégalo-sénégalaises et apporte par la même occasion son soutien indéfectible au gouvernement du Sénégal et au Président de la république M Macky Sall qui depuis son avènement à la magistrature suprême en 2012 est en train de transformer le Sénégal de fond en comble, de rehausser le statut diplomatique de notre pays.



Ses nobles initiatives politiques et diplomatiques dont le couronnement fût l’année 2022 au cours de la laquelle il a dirigé avec maestria l’Union Africaine, portant la voix de notre continent dans le monde entier, sont saluées par toutes les instances internationales.



« Nous disons aux parlementaires français, notamment à ceux de la France Insoumise, que le Sénégal est un pays souverain et indépendant et qu’il ne se laissera guère dicter sa politique intérieure par aucune puissance étrangère fût-elle la France. Et, celle n’aurait jamais accepté que des propos appelant à la rébellion et à la sédition contre son gouvernement soient tolérés », conclut-on.







Ousmane Wade