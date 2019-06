APR Mauritanie : la voiture offerte par Macky Sall a été vendue à 14 millions On en sait un peu plus sur l’histoire du véhicule offert par Macky Sall à ses militants de la Mauritanie, et qui aurait été vendue par le député de la diaspora Afrique du nord, Mor Kane Ndiaye. Selon la Rfm, la voiture qui a été achetée à 20 millions par le chef de l’Etat, a été vendue à 14 millions FCFA, selon des informations fournies par un notaire. Les femmes de l’APR ont tenu un point de presse, hier, à Nouakchott, pour demander le départ du député de la Diaspora. Mor Kane Ndiaye qui refuse toujours de se prononcer sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 09:52



