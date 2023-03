APR-PDS / Me Moussa Diop révèle : « Il y a un ‘Big deal’ qui s’organise… » Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Connu pour son franc-parler, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et non moins président du mouvement AG/ Jotna s’est longtemps exprimé sur l'actualité au cours l’émission l’Entretien de Dakaractu. Parmi ces points, la relation entre les Libéraux et l’Alliance pour la République. Me Moussa Diop allant plus loin de son argumentation, lâche une bombe : « il y a des deals profonds qui se font entre les deux entités. On est au Sénégal et les gens sont bien informés sur ce qui est en train d’être manigancé… » Prenant l’exemple des députés de Wallu qui seraient plus en « adéquation » avec Benno qu’avec Yewwi, Me Moussa Diop considérant dans la foulée, que le mutisme sur la question du 3e mandat est et demeure un des facteurs qui explique « le rapprochement » entre les deux associations politiques.

