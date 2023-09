ASEPEX: Signature d'une Convention Cruciale pour l'Exposition Horticole Internationale à Doha

Ce matin, une étape majeure a été franchie avec la signature d'une convention entre l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (Asepex) et la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, en vue de la préparation de l'Exposition horticole internationale qui se tiendra à Doha du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024. Zahra Iyane THIAM, directrice générale de l’Asepex, a partagé les attentes et les enjeux de cet événement lors d'une entrevue avec Pape Oumar Gaye