ASPT - Lancement officiel de la campagne national TAAMU SENEGAL

«Relance du Tourisme au Sénégal : l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique lance «Taamu Sénégal », une campagne sans précédent pour booster la préférence nationale»



DAKAR, le 16 juin 2020- L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) lance l’initiative «TAAMU SENEGAL», ce 17 juin 2020 à travers tous les canaux médiatiques appropriés.

«TAAMU SENEGAL» est une opération destinée aux Sénégalais, en collaboration avec tous les intervenants de la chaîne de valeur du Tourisme, de l’Hôtellerie et des Voyages.



Soucieuse de mettre en relation l'offre et la demande touristique nationale, comme levier de relance du tourisme interne, l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en parfaite symbiose avec le secteur privé, lequel a manifesté un intérêt patriotique et une adhésion parfaite à l'opération, en proposant aux publics cibles, des tarifs préférentiels et des offres promotionnelles, sur une plateforme unique dédiée, disponible sous le nom de domaine www.taamusenegal.com



Cette initiative d’envergure nationale destinée à promouvoir l’offre touristique auprès des entreprises publiques et privées nationales, des expatriés et résidents au Sénégal vise à réorienter toutes les consommations touristiques initialement prévues en dehors de notre pays vers des sites touristiques nationaux.



Ainsi, à termes, ce n’est pas moins de Quatre Milliards de FCFA (4.000.000.000) de FCFA, qui pourraient être réinjectés au sein de l’écosystème touristique sénégalais. En lançant «TAAMU SENEGAL» , l’ASPT accompagne et s’implique fortement dans la directive présidentielle de mettre en œuvre des initiatives pour accompagnerau maximum l'industrie touristique nationale, jusqu’à l’ouverture de toutes les entreprises touristiques.



En effet, « TAAMU SENEGAL » vient à point nommé, dans un contexte où les restrictions de voyages plombent le tourisme international, permettant aux entreprises du secteur de pouvoir relancer leurs activités commerciales grâce à cette opération qui compte bien s’inscrire dans la durabilité.



Tout compte fait, « TAAMU SENEGAL», c’est ce patriotisme qui guidera les choix de voyages de nos Compatriotes et fera de chacun de vous, partenaires médiatiques de l'ASPT, au vu de votre rôle central dans la promotion du Tourisme interne, des contributeurs réels au maintien des emplois, des revenus de ce secteur moteur au Sénégal.