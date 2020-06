AUDITION A LA BRIGADE DE RECHERCHES : C'est Mansour Faye qui a porté plainte contre Oumar Faye

Le leader de Leral Askanwi est en ce moment devant les enquêteurs de la Brigade de recherches de Dakar. Selon les informations exclusives de Libération online, c’est Mansour Faye lui-même qui a déposé une plainte pour diffamation, en date du 22 juin, devant le Procureur de la République. Dans la plainte, le ministre du Développement communautaire accuse Oumar Faye, qui avait mis en cause la qualité du riz destiné à l’aide d’urgence, de «porter atteinte à son honneur » et à sa «réputation en tant que ministre, responsable de l’acquisition ». Toujours selon lui, les affirmations d’Oumar Faye «participent de la volonté de décrédibiliser et de dénigrer cette importante opération ». A noter que Mansour Faye a joint à sa plainte un rapport du laboratoire d’analyse et de contrôle du Sénégal. Une affaire à suivre.

