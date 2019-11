Abdou Karim Fofana: « Avec Sonko, on a que mensonges et manipulation...» Abdou Karim Fofana n’apprécie pas du tout l’attitude du leader de Pastef. Selon le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, les méthodes d’Ousmane Sonko jurent d’avec toute étique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 13:14 | | 2 commentaire(s)|

« je suis un déçu d’Ousmane Sonko. Pour quelqu’un à qui on prédisait un avenir politique, on a que mensonges et manipulation », a déclaré Abdou Karim Fofana dans l’émission Grand Jury ce dimanche.

Et de poursuivre, « quand on veut être un homme politique, il faut avoir moins de légèretés. Une opposition ne vaut que par son sérieux. Un tissu de légèretés ne peut pas habiller un prétendant à une fonction présidentielle »



