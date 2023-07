Abdou Karim Fofana, porte-parole du Gouvernement: « Le Président de la République, Macky Sall n’a pas cédé à la pression de la rue » Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, invité de Appel sur l'actualité de ce mardi sur la RFI précise qu’en renoncant à sa candidature, le Président de la République, Macky Sall n’a pas cédé à la pression de la rue. Parce qu’il n’y a pas de pression de la rue. Il révèle qu’il y a des organisations criminelles, un parti politique qui depuis son avènement dans la scène politique n’utilise que de la manipulation, les insultes et la violence. C’est le parti Pastef. Mais, il signale que le Président Macky Sall a été cohérent dans sa démarche et dans sa logique. Avec ses rencontres avec le patronat, il n’a jamais cessé de dire qu’il ne fera pas moins que ses prédécesseurs en quittant le Sénégal qui reste un pays souverain.

Sur la question de la souveraineté international, le Sénégal s’est abstenu sans problème. Depuis 2019, le Président a un discours. Mais, il y a des hommes et des femmes politiques qui pensent qu’il faut toujours, mettre le feu, trouvé un bouc émissaire politique pour animer le débat politique.



C’est la 3e candidature. C’est la violence. Alors qu’en réalité, les Sénégalais ont une conscience tranquille sur ce qui se passe.



