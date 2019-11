Abdou Karim Fofana sur le troisième mandat de Macky Sall : « ce débat n’a aucun sens pour les sénégalais » Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique s’est bien gardé de se prononcer sur un éventuel 3 ème mandat pour le président Macky Sall.

« Je refuse de participer à cette entreprise de distraction des sénégalais », a-t-il, en effet, laissé entendre ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Cela fait juste 8 mois que le président a été réélu et on parle déjà de 3 ème mandat. Ce débat n’a aucun sens pour les sénégalais. J’ai l’impression qu’il y a deux Sénégal qui se font face. Celui du développement et un autre de l’irresponsabilité ».



