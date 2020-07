Abdou Karim Sall à ses détracteurs: "on ne fait pas de steak avec une viande anesthésiée" Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, attaqué médiatiquement depuis plusieurs jours, à la suite de la mort des gazelles oryx acheminées vers sa ferme, est revenu sur le sujet.

Selon le responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr), ses détracteurs sont dans leur rôle: "j'en terminé sur ce sujet, c'est de la politique politicienne", coupe-t-il.



A l'en croire, comment manger de la viande qui est anesthésiée? "On ne fait pas de steak avec une viande anesthésiée", pour répondre aux accusations qui lui font porter le chapeau de quelqu'un qui a abattu les gazelles.



