Abdou Latif Coulibaly gravement malade et hospitalisé en France

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 12:15

C’est une exclusivité de votre site d’informations générales, www.Letemoinweb.sn. En effet, selon nos lasers au niveau du Secrétariat du gouvernement, le Secrétaire général dudit gouvernement du Sénégal, M. Abdou Latif Coulibaly, est actuellement gravement malade et hospitalisé en France depuis quelques jours.



Nos sources renchérissent en nous soufflant que l’actuel Secrétaire du gouvernement était malade une première fois il y a de cela quelques mois et avait été évacué en France avant de rechuter. Letemoinweb lui souhaite un prompt rétablissement.











Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé