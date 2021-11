Abdoul Mbaye, Ancien PM de Macky Sall: «L’agriculture est un échec total, on se glorifie de faux chiffres»

« Il est impossible dans ce pays qu’on ait produit 1,5 million de tonnes d’arachide. Le Premier ministre que j’étais, a d’abord constaté des choses. L'engrais est mal distribué. Il passe entre des mains non adéquates, plutôt politiciennes que paysannes », dit-il.



Selon le président de l’Act, « il y a une magouille intenable autour de la notion de semences sélectionnées, après abandon de semences certifiées qui ont fait la réputation du Sénégal à travers le monde. Ce sont des recherches de l’Isra qui alimentaient l’adoption dans des pays comme le Brésil. On se réfugie derrière de fausses statistiques. Quand ils ont parlé de 1,5 million de tonnes, je m'étais dit "c’est fini, ils ne pourront plus dire plus parce que là ils ont atteint le plafond" ».



Par ailleurs, Abdoul Mbaye pense qu’il faut se demander où sont ces graines. « 200.000 tonnes sont exportées vers la Chine et la Sonacos 70.000 tonnes, et les restes de ces graines sont où ? On ne peut consommer de l’arachide dans ce pays autant qu’on mange du riz. Qu’on gère le problème de manière sérieuse et qu'on arrête de jouer avec la pauvreté des Sénégalais », mentionne l’ancien Pm.













Tribune