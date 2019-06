Abdoul Mbaye: " Macky Sall daff ma nakh...suma ko khamon..."

L'octroi attribution des concessions de pétrole à Frank Timis continue de faire couler beaucoup d'encre. Et celui qui semble être manipulé dans cette affaire au sommet de l'Etat c'est Abdoul Mbaye, ex premier ministre de Macky Sall. En conférence, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) regrette son compagnonnage avec le successeur d'Abdoulaye Wade. " Macky Sall m'a trompé. Si je savais que c'est ce qu'il allait faire, je n'allais pas accepté d'être son premier ministre. Jamais de la vie" a t-il déclaré.

Selon lui, c'est seulement l'envie de travailler pour le Sénégal qui l'a motivé à travailler aux côtés de Macky Sall. " Je travaillais pour mon pays mais pas pour le compte de Macky Sall" a t-il précisé.