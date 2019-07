Abdoul Mbaye imprégné dans une histoire de blanchiment d’argent

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 17:18

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, fils du grand juge Keba Mbaye est engagé dans une bataille pour l’éclatement de la vérité autour des contrats gaziers et pétroliers qui lient le Sénégal à l’homme d’affaires, Fransk Timis. Mais il peine à convaincre, car lui-même traîne des casseroles sur le plan social mais aussi sur sa vie privée. Et ce que Xibaaru vient de découvrir dépasse l’entendement.



Dans un premier temps, Abdoul Mbaye est accusé par les autorités gouvernementales d’avoir « blanchi » les milliards de Hissène Habré, l’ancien président du Tchad actuellement en prison. « Le Président Habré aurait emporté avec lui 26 milliards et Abdoul Mbaye, Directeur de banque les aurait blanchis » selon les journaux et les ONG qui avancent plusieurs chiffres de 16, 24, 32 milliards. Et selon Mimi Touré, « l’évocation des fonds du Trésor tchadien semblent faire perdre à Abdoul Mbaye son sang-froid…lui qui fut le banquier attiré de Hissène Habré ».



Et aujourd’hui, en ce mois de juillet, notre rédaction a été saisie par une source qui nous révèle un nom et une possible destination de l’argent de Hissène Habré « blanchi » par Abdoul Mbaye.



Selon notre source, « Abdoul Mbaye serait le propriétaire d’un cossu appartement dans le 16e arrondissement de Paris, plus précisément sur l’avenue Foch où les fils de Obiang Nguéma et de Bongo possèdent des apparts hors de prix et stockent des Ferrari ». Et notre source ne s’arrête pas là. Il donne même le nom de celui qui aurait servi de prête-nom à Abdoul Mbaye, pour masquer les milliards de Habré en achetant cet appartement qui est voisin de celui d’un prince émirati. « C’est un homme d’affaires très connu dans le milieu parisien qui se nomme C. Turpin, qui aurait été le prête-nom qui a payé cet appart princier qui vaut des milliards »…



