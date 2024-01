Abdoul Mbaye, leur candidat recalé : La Coalition Abdoul2024 livre son diagnostic de processus Après la candidature invalidée de l’ancien premier ministre et candidat à la présidentielle Abdoul Mbaye, : Le Conseil Supérieur de la Coalition Abdoul2024, réuni hier 10 janvier 2024, a livré son diagnostic de processus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 10:04

Le Conseil Supérieur de la Coalition Abdoul2024 dit avoir pris acte des résultats issus du traitement par le Conseil Constitutionnel de la liste des parrainages présentée par son candidat Abdoul Mbaye.



Fidèle à une opinion qui n’a jamais varié, le CSC confirme le caractère illégal d’un système de parrainage condamné par la Cour de Justice de la CEDEAO, laquelle avait enjoint l’Etat du Sénégal de le supprimer afin de respecter la liberté de vote reconnue à chaque citoyen sénégalais. Le CSC regrette également que ce système de parrainage illégal ait reposé sur un tirage au sort pour déterminer un ordre de traitement pénalisant les moins bien classés et rompant ainsi l’égalité des candidats dans une élection aussi importante pour l’avenir de la Nation.



Le CSC attire par ailleurs l’attention des citoyens sur l’existence de failles importantes dans le processus de contrôle des données numériques des parrainages qui ne garantissent pas le respect de l’intégrité de celles fournies par un candidat. En effet, le prétexte du contrôle du nombre de régions couvertes et du nombre de lignes renseignées dans les feuilles Excel au moment du dépôt de la clé USB les contenant conduit l’informaticien du Conseil Constitutionnel à transférer toutes les données de la clé dans son propre ordinateur. De ce fait, la mise sous enveloppe scellée de cette même clé à la suite de ce transfert n’a plus aucun sens en termes de sécurisation des données qu’elle contient.



Par ailleurs, l’informaticien du Conseil Constitutionnel a remis au mandataire du candidat Abdoul Mbaye une clé USB supposée contenir le rapport du traitement de contrôle effectué conformément à la procédure retenue par ledit Conseil Constitutionnel. Cependant la vérification de cette clé a montré qu’elle ne contient rien d’autre si ce n’est la liste des parrains présentés et qui pourrait être celle remise par le mandataire lui-même sous scellé.



Selon le communiqué, revenu dans les locaux du Conseil Constitutionnel ce mercredi 10 janvier à 11h30, le mandataire a été informé de l’absence de l’informaticien et il lui a été demandé de se présenter demain jeudi afin de retirer la bonne clé.





« Demeurant constant dans son analyse de la situation et du futur immédiat du Sénégal, le CSC tient à rappeler aux Sénégalaises et aux Sénégalais la nécessité d’apporter une véritable rupture dans la gouvernance de notre pays. Il maintient son appelau refus d’une continuité par le régime en place qui aura assurément de graves conséquences aux plans économiques, sociaux et politiques pour le Sénégal et sans aucun doute pour la sous-région.



Faisant le choix de ruptures dans la paix, le CSC reste fidèle à son slogan « SOPI Doxalin Ci Jamm ». Il engagera dans les meilleurs délais toutes démarches visant le rassemblement des forces vives sénégalaises désireuses de peser dans ce sens sur l’élection de notre prochain Président de la République en leur proposant l’élaboration ensemble d’un programme minimum commun de gouvernement. » Dit le document



Dans cette attente, le CSC présente aux candidats de l’opposition tous ses vœux de campagne réussie suivie de victoire pour le meilleur du Sénégal.



Le CSC a tenu à remercier l’ensemble des camarades, compagnons et sympathisants ayant contribué avec enthousiasme et engagement à la collecte des parrainages ayant permis de constituer cette liste, tout en clamant : Non A La Continuité !



