Abdoulaye Daouda Diallo -Cheikh Omar Hann –Amadou Ba : La guerre des trois s’intensifie

Comme c’est souvent au niveau des partis au pouvoir, à l’Alliance pour la République (Apr), les ambitions des uns se heurtent à celles des autres. Ce qui s’est passé dans le département de Podor le weekend dernier, en est une parfaite illustration.



En effet, pour fêter les femmes de leur parti, Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Omar Hann ont fait bande à part. Cette situation étant la résultante d’une guéguerre que se livrent ces deux responsables du parti au pouvoir depuis très longtemps. Si au début de la seconde alternance Abdoulaye Daouda Diallo s’est forgé une base politique dans le département de Podor, Cheikh Omar Hann ne s’en est pas privé en faisant de Dioum son bastion.



Toujours dans cette guerre des trois, elle fait rage entre Amadou Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo. Remplacé au département des Finances, par ce dernier lors du dernier remaniement, Amadou Bâ a été, par la suite, désigné coordonnateur national de Benno bokk yayakaar.



Sur le plan politique, l’ancien ministre des Finances, puis des Affaires étrangères, a gagné du galon devant ses principaux rivaux à Dakar, mais aussi dans le parti Apr.

Malgré cette casquette, Amadou Bâ, peut-il être le patron politique d’Abdoulaye Daouda Diallo dont la loyauté à Macky Sall, est récompensée par un poste de ministre des Finances, mais aussi de membre du très restreint conseil de discipline de l’Apr. En tout cas, entre Amadou Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo, c’est un secret de polichinelle, ils n’ont jamais été de grands amis.



Leur antagonisme a commencé dans l’administration des impôts, avant l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. Amadou Bâ, qui a été remplacé au département des Finances par Abdoulaye Daouda Diallo, a t-il digéré cela ?



Encore qu’entre lui et son remplaçant, les relations n’ont jamais été au beau fixe. Si Amadou Bâ se targue d’une proximité avec Macky, il ne l’est pas plus qu’Abdoulaye Daouda Diallo, un très ancien compagnon du Président Sall qui lui accorde confiance.

