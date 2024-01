Abdoulaye Seck, homme du match contre la Guinée : « je suis fier et reconnaissant » Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

Titulaire, buteur et homme du match contre la Guinée, le défenseur sénégalais a passé une soirée parfaite. « Je suis extrêmement heureux d'avoir inscrit un but, d'autant plus que c'était mon premier match en CAN. La dernière fois, en entrant en cours de match, j'avais eu la même opportunité que j'avais malheureusement manquée » a-t-il expliqué en conférence de presse avant de s’exprimer à nouveau en zone mixte où il a été chaleureusement félicité pour son premier but à une Coupe d’Afrique.

