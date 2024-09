Abdoulaye Sylla, PDG de Ecotra, en quête d'immunité parlementaire : Le soutien de Serigne Fallou Mbacké en ligne de mire Abdoulaye Sylla, le puissant homme d’affaires et PDG de la multinationale Ecotra, se lance dans la politique avec une ambition claire : obtenir un siège à l’Assemblée nationale sous la bannière de la coalition « And Bessal Sènègal ». Cette nouvelle étape pourrait lui conférer l’immunité parlementaire, lui offrant ainsi une protection face aux récentes accusations qui pèsent sur lui. Ses manœuvres politiques dans la cité religieuse de Touba indiquent une volonté affirmée de consolider des alliances stratégiques pour assurer sa victoire.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2024 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’il entame des pourparlers avec des leaders politiques influents, un soutien de taille semble se profiler pour Abdoulaye Sylla : celui de Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô, une figure religieuse et politique respectée. Ce soutien pourrait être déterminant dans sa quête de légitimité politique, surtout dans une région où l'influence des chefs religieux pèse lourd dans les décisions électorales.



Le promoteur de la liste « And Bessal Sènègal » bénéficie également de l’appui du Président du conseil départemental de Mbacké, leader du mouvement « And Suxali Sénégal », une autre figure incontournable de la scène politique locale. Ces alliances stratégiques, combinées à son statut d’homme d’affaires de renom, renforcent les chances d’Abdoulaye Sylla de faire son entrée à l’Assemblée nationale.



L’immunité parlementaire, qui accompagne le statut de député, lui offrirait une protection contre les poursuites judiciaires en cours, notamment les accusations liées à l’affaire de l’exportation présumée illégale de 2700 kg d’or du Sénégal. Cette immunité permettrait à Sylla de se concentrer sur ses responsabilités politiques sans craindre les pressions judiciaires qui pourraient entraver ses projets.



Cependant, la bataille électorale ne sera pas aisée. Abdoulaye Sylla doit convaincre une population souvent sceptique envers les hommes d’affaires qui se tournent vers la politique. Son discours devra donc s’articuler autour de la transparence, de l’intégrité et du développement économique, des valeurs qui résonnent avec les attentes de ses électeurs potentiels.



Le soutien religieux, particulièrement celui de Serigne Fallou Mbacké, pourrait cependant faire pencher la balance en sa faveur. Dans une région où la voix des marabouts est souvent déterminante, obtenir la bénédiction d’une personnalité influente comme Serigne Fallou Mbacké renforcerait considérablement sa légitimité.



Pour Abdoulaye Sylla, l’enjeu est double : non seulement réussir son entrée en politique, mais aussi préserver son honneur et celui de son entreprise, fortement ébranlés par les récentes accusations. Si ses alliances politiques se concrétisent, il pourrait bien se retrouver à l’Assemblée nationale, protégé par une immunité parlementaire qui lui permettrait de mener à bien ses projets sans être distrait par les affaires judiciaires.



La prochaine étape pour Sylla sera le dépôt officiel de la liste de la coalition « And Bessal Sènègal » et le début de la campagne électorale, où il devra mobiliser les électeurs et consolider ses soutiens. Sa capacité à tisser des alliances solides et à convaincre l’électorat de sa bonne foi sera cruciale pour son avenir politique.



En cas de succès, Abdoulaye Sylla ajoutera une nouvelle dimension à sa carrière, passant du statut d’homme d’affaires prospère à celui d’acteur clé de la scène politique sénégalaise, avec l’immunité parlementaire comme bouclier face aux défis judiciaires à venir.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook