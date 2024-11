Abdoulaye Sylla de « And Bessal Sénégal » en caravane dans le Kassa : Dialogue avec les leaders traditionnels pour mobiliser les porteurs de voix Selon Le Soleil Digital , Abdoulaye Sylla, leader de la coalition « Et Bessal Sénégal » (Ensemble pour un Sénégal nouveau), a effectué une caravane dans le département d'Oussouye, ce samedi, dans le cadre de sa campagne politique. Arrivé au Cap Skirring le vendredi soir, M. Sylla a mené cette visite pour soutenir sa tête de liste départementale, Ghoty Ismaël Diédhiou, en se rendant dans plusieurs localités du Kassa afin de rencontrer les autorités traditionnelles, dont les rois des différents contrées.

Lors de cette tournée, il a d'abord échangé avec les habitants de la commune de Diembéring, avant de faire un passage à Essaout pour saluer le roi local, Silondébile Sambou. Son représentant départemental a expliqué que cette démarche visait à consolider des liens avec les porteurs de voix locaux, les rois occupant une place incontournable en matière d'influence et de leadership coutumier dans cette région.



La même source renseigne que Abdoualaye. Sylla, déjà en relation avec la reine d'Oussouye, Alice Oumoy Diédhiou, épouse du Roi Sibulumbaï Diédhiou, a tenu à marquer un temps d'arrêt à Oussouye pour rendre hommage au chef du royaume de Boubadioum Ayi.



Lors de leur rencontre, il a exposé son projet politique et ses intentions s'il est élu député. « Je suis venu solliciter des prières pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas des politiciens traditionnels, mais des travailleurs convaincus que seul le travail peut sauver le Sénégal », a-t-il affirmé lors de son entretien avec le Roi Sibulumbaï Diédhiou.



Il a également exprimé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes dans la région, en collaboration avec la reine d'Oussouye, à travers des initiatives de formation, notamment dans la transformation des produits agricoles.



« Je vais accompagner les femmes d'Oussouye en offrant des formations et un appui financier pour des projets de transformation, comme la création de petites unités pour la mangue. J'ai déjà présenté un échantillon de cette initiative à la reine », a-t-il précisé, ajoutant qu'une ligne de crédit sera mise à disposition pour soutenir ces activités.



Enfin, M. Sylla s'est rendu chez le roi de Calabone, Koudiossobo Diatta, qui l'a remercié pour ses actions en faveur des familles démunies lors des célébrations de la fête du roi (Humeubeul), où permettent de subvenir aux besoins des populations locales et de mettre les visiteurs dans de bonnes conditions.



