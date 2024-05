Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Thiam, Patron de Computer Land, Dépose Plainte pour Escroquerie de Mariage, chantage contre Aisha Fatty Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 04:10 | | 0 commentaire(s)| Dans une affaire qui a secoué les médias sénégalais et gambiens, Abdoulaye Thiam, le célèbre entrepreneur et PDG de Computer Land, a déposé une plainte pour escroquerie de mariage contre Aisha Fatty. Cette affaire a révélé une série de dépenses considérables et des préparatifs somptueux pour un mariage qui n'a jamais eu lieu.



Les deux protagonistes se sont rencontrés grâce à une connaissance commune, Myam Diaw, et ont rapidement développé une relation amoureuse. Thiam aurait proposé le mariage à Fatty, déclenchant ainsi une série de dépenses extravagantes et de préparatifs pour la cérémonie.



Des dépenses extravagantes à Dubaï et à Paris ont marqué les premiers stades des préparatifs. Thiam aurait dépensé environ 100 000 dollars US à Dubaï pour les préparatifs, suivis de 100 000 euros à Paris pour des sacs et des montres de créateurs. De plus, une somme de 50 000 dollars aurait été remise à Fatty pour l'achat de vêtements au Nigeria. Tout au long de leur relation, elle aurait également reçu des sommes mensuelles substantielles pour ses dépenses personnelles.



Cependant, malgré ces dépenses considérables et les préparatifs fastueux, le mariage prévu pour décembre 2021 n'a jamais eu lieu. Thiam affirme avoir accordé à Fatty des sommes importantes pour des investissements immobiliers en Gambie, notamment la construction d'un complexe immobilier de trois étages et l'achat d'une villa à Fajara Waterfront. De plus, une somme importante aurait été dépensée pour l'achat d'or à des fins commerciales.



Ce revirement de situation a non seulement causé d'énormes pertes financières à Thiam, mais a également entraîné de l'embarras vis-à-vis de sa famille, de ses amis et de ses collègues, qui étaient tous conviés au mariage.



Suite à cette affaire, Thiam a porté plainte contre Fatty devant le tribunal de grande instance de Banjul pour escroquerie de mariage. L'arrestation de Fatty à la frontière de Karang en 2023 a été le résultat de cette plainte, sur la base d'accusations de chantage et de tentative d'extorsion de fonds. Elle est actuellement poursuivie pour ces chefs d'accusation et doit comparaître devant le procureur.



Cette affaire a mis en lumière les conséquences dévastatrices d'une relation qui a mal tourné, mettant en évidence les risques financiers et émotionnels associés aux mariages avortés et aux promesses non tenues.















Accueil Envoyer à un ami Partager