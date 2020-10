Abdourahmane Diouf quitte le club des investisseurs Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 03:03 | | 0 commentaire(s)|

L’annonce a été faite sur la page facebook du Docteur El Hadj Abdourahmane Diouf. Il quitte la barque dirigée par Babacar Ngom. Dr Diouf n’est plus

membre du club des investisseurs. Elle a été formulée comme suit : « Je vous informe de mon départ du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). J’y suis resté 15 mois durant lesquels j’ai travaillé à la mise en place d’un secteur privé national fort. De façon professionnelle et respectueuse, nous avons pu trouver, d’un commun accord, les moyens d’une séparation. Je remercie le Président du Conseil d’administration du CIS ainsi que tous les membres de m’avoir donné cette opportunité de travailler au service du secteur privé de mon pays. Je remercie aussi tous les sénégalais qui m’ont accompagné dans cette mission ».



Source : Source : https://letemoin.sn/abdourahmane-diouf-quitte-le-c...

