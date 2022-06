Abidjan / Evasion du dealer franco-sénégalais : Le régisseur de la prison de MACA limogé

Du nouveau dans l’affaire du dealer franco-sénégalais qui s’est évadé de la prison de Maca d’Abidjan. Le régisseur de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), Hincliban Koné, a fait les frais de l’évasion d’un trafiquant international de drogue, le Franco-sénégalais, Tambédou Mohamed, en fin de semaine dernière. Il a été limogé, mardi 21 juin 2022.



Le dealer a réussi à s’évader avec la complicité de deux gardes pénitentiaires, les nommés Koné Sakaridja et Koné Lacina et d’un agent du service social, Koné Zéba. Usant, selon le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, de documents falsifiés, certainement en lien direct ou indirect avec le régisseur, ils ont réussi à sortir Tambédou Mohamed des geôles de la MACA. Plus tard, ils sont revenus informer leur hiérarchie que ce dernier s’est évadé. Ils ont été interpellés pour complicité d’évasion. Quant au dealer, il est activement recherché.



Condamné à 10 années de prison en 2018, l’homme demeure en cavale plusieurs jours après son évasion. Il est activement recherché, selon la police et la gendarmerie. Au moins deux gardes pénitenciers soupçonnés d’avoir trempé dans cette évasion, ont été mis aux arrêts, selon nos informations.



Le jeudi 16 Juin 2022, les nommés KONÉ Sakaridja et KONE Lacina (tous deux agents pénitentiaires), et KONÉ Zeba (agent du Service social), ont, sans autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, en violation des procédures et des règles de sécurité et munis d’un faux document, extrait de sa cellule, le détenu TAMBEDOU Mohamed, de nationalité Franco-Sénégalaise. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt, depuis le 31 mai 2019, pour des faits de trafic international de drogue et condamné définitivement à 10 ans d’emprisonnement. Ils l’ont conduit à l’extérieur de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) afin qu’il effectue une opération bancaire.



Revenus plus tard à la MACA, les trois agents informaient leurs chefs de l’évasion du détenu TAMBEDOU Mohamed, qui, selon leurs déclarations, les avaient conduits dans une résidence en Zone 4, où il était parvenu à s’échapper. Une procédure a immédiatement été ouverte pour évasion à l’encontre de TAMBEDOU Mohamed, et complicité d’évasion à l’encontre des trois agents.















Rewmi