Aboubacry Diallo dit Goonga: le précurseur de la kiné-musicothérapie sénégalaise

Auteur, compositeur et arrangeur, l'artiste Aboubacry Diallo dit Goonga est aussi kinésithérapeute de profession. Avec son nouveau single «Afo» sorti il y a peu, le précurseur de la kiné-musicothérapie sénégalaise évoque les inégalités dans les familles, mais également l'hypocrisie des gens.

Originaire de Matam, l’artiste Aboubacry Diallo porte aussi dans sa voix la culture halpulaar, même si sa musique assez originale faite à partir d’instruments comme la guitare sèche, la calebasse et le balafon s’ouvre à tous, à tous les peuples. L’auteur, compositeur et arrangeur, connu sous le nom d’artiste de Goonga, vient de sortir un nouveau single intitulé «Afo» (aîné en pulaar). Ce titre est en même temps celui de son prochain album prévu pour bientôt. Le single aux sonorités traditionnelles évoque les inégalités dans les familles, mais également l’hypocrisie des gens. Aboubacry Diallo est un grand promoteur des instruments musicaux traditionnels de son pays. «Pour avoir la chance d’être Africain et Sénégalais, je pense qu’on ne valorise pas assez notre culture. Nos rythmes, nos instruments, notre savoir-faire culturel, doivent être mis au-devant de la scène pour mieux hisser le Sénégal», soutient-il.

Comme ce fut le cas avec son album «Diversité» sorti en 2015, Goonga est un grand partisan de la musique «rythmée» et «entraînante». D’ailleurs, celle-ci occupe une place de choix dans sa vie professionnelle de kinésithérapeute. «La musique a une place énorme dans mon boulot, car je l’utilise comme thérapie pour mes patients. J’ai allié la kinésithérapie et la musique pour donner naissance à ce que j’appelle kiné-musicothérapie», explique-t-il. Chez l’artiste, la musique aide à apaiser l’esprit, et la kinésithérapie les maux du corps. C’est pourquoi, dans ses consultations, il utilise des instruments musicaux chez des sujets semi-paralysés pour leur donner du tonus. Il s’agit, avance-t-il, d’une première au Sénégal. «On fait même des séances de musicologie. Cela consiste à aider ceux qui souffrent de paranoïa, mais aussi les sujets dépressifs, les revenants de guerre, les personnes qui ont un accident vasculaire cérébral (Avc) …», souligne Aboubacry Diallo. En plus, ajoute-t-il, dans ce procédé, l’objectif est également d’utiliser de la musique rythmée pour encourager les mouvements et libérer le corps.

Même s’il est né dans un cocon familial où personne ne fait de la musique, Goonga a chipé le virus tout jeune à force de voir sa mère écouter de la musique hindou et ses oncles se délecter de sons d’Ismaïla Lô, Baaba Maal, Aly Farka Touré, Touré Tounda …

Au collège, il commence dans le théâtre où il assure les parties dédiées aux chants. En outre, le kinésithérapeute s’est essayé au rap. Ses textes crus attirent l’attention et donneront même plus tard naissance à son sobriquet «Goonga» (vérité en pulaar). «Pour dénoncer, on était les chefs à Matam. Dans mon village, il y avait un problème. Un homme riche qui était en France est rentré au Fouta. Il a construit sa mosquée et a choisi lui-même ses imams. L’homme accordait trop d’importance aux histoires de caste. Il disait qu’en tant que torodo (noble), il n’aura pas comme imam un mathioudo (caste inférieur ou esclave). Et en tant que porteur de voix, j’avais dénoncé cela», se rappelle-t-il. Selon lui, c’est à partir de ce fait que certains ont commencé à l’appeler Goonga. Depuis, Aboubacry Diallo s’est engagé personnellement à écrire des textes sensés et véridiques. Aujourd’hui, son groupe musical aussi porte son nom d’artiste, «Goonga».

