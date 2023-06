Absence de motivations hospitalières : 40 infirmiers et sages-femmes recrutés et formés en anesthésie et réanimation, fustigent Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 21:03 | | 0 commentaire(s)| Pour résorber un le gab d'agents sanitaires, le ministère de la Santé avait procédé à un recrutement de 40 infirmiers et sages-femmes, pour une formation de deux ans en anesthésie et réanimation. Ces étudiants fustigent l'absence de motivations au niveau hospitalier. Les conditions dans lesquelles ces derniers travaillent, ne sont pas à la hauteur de leurs rémunérations, qui ne prennent presque pas en compte les besoins primaires.





Accueil Envoyer à un ami Partager