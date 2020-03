Abus de confiance: Aramine Mbacké réclame 31 millions à son chauffeur Aramine Mbacké, ancien Dg de Dangoté poursuit son chauffeur Mamadou Kébé, pour abus de confiance portant sur 31 millions Fcfa. Selon les débats d’audience, hier, au tribunal de de Dakr, Aramine Mbacké avait demandé à son chauffeur de remette ce montant à son avocat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 11:26

Toutefois, indique L’AS le prévenu a utilisé l’argent à des fins personnelles. Ce qu’a réfuté le mis en cause, qui soutient avoir reçu 29 millions Fcfa de Serigne Khassimou Mbacké pour la remettre à Abdoulaye Diallo, un partenaire de M. Aramine Mbacké. «J’ai effectivement reçu les 29 millions que j’ai remis à Abdoulaye Diallo qui, après avoir empoché l’argent, n’a plus donné signe de vie», a-t-il déclaré à la barre. Malgré le désistement de la partie civile, le parquet a requit 6 mois de prison ferme. Mamadou Kébé a été finalement condamné à 6 mois avec sursis.

