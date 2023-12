Abus de confiance Badara Sarr chipe les 1.500.000 francs destinés à une émigrée et prétend avoir fait des offrandes avec ! Le Témoin-- Le sieur Badara Sarr est poursuivi pour abus de confiance et charlatanisme. Après avoir encaissé les 1. 500 000 FCFA de sa victime, il se justifie en déclarant que cette dernière avait sollicité des prières et l’argent a servi à faire des offrandes !

Muni d’une procuration en bonne et due forme de sa sœur résidant en France, Aminata Diallo, le sieur Salif Diallo a déposé une plainte contre le nommé Badara Sarr qui a grugé sa frangine de la somme de 1 500 000 FCFA. La dame Aminata Diallo qui réside en France devait recevoir la somme de 5 000 000 de FCFA d’un certain Adama Faye à qui elle devait acheter une voiture.



Lorsqu’il a tenté d’envoyer l’argent à la dame Diallo, le sieur Faye s’est rendu compte que le compte était plafonné. C’est ainsi que la dame Diallo l’a mis en contact le sieur Badara Sarr qui la sollicitait souvent pour une aide financière. Le 03 novembre 2023 à 11h 08 mn, le sieur Faye effectue un dépôt de 1.500 000 FCFA sur le compte du mis en cause via Wave.



En recevant l’argent, la dame Diallo lui demande de prendre les 70 000 FCFA en guise de récompense afin qu’il règle ses besoins personnels et de remettre les 425 000 FCFA à remettre à la mère d’Adama Faye. Les 5.000 représentaient les frais d’envoi tandis que le million restant devait être remis à une personne que la dame devait lui indiquer.



Au bout de quelques jours, la dame Diallo n’a constaté aucune réaction de la part de Badara Sarr qui ne prenait plus ses appels. Lorsqu’elle parvenait par des subterfuges à le joindre, il trouvait des échappatoires, donnant des délais pour rembourser l’argent. Avant de se braquer et de décider de ne rien rembourser. Pour faire peur à la dame, il prétend avoir des pouvoirs occultes, déclarant que la famille de la victime ne pouvait rien contre lui.



Lasse d’attendre d’entrer en possession de l’argent qui lui était destiné, la dame Diallo a chargé son jeune frère de porter plainte contre l’indélicat Badara Sarr. Face aux policiers, le mis en cause a reconnu avoir reçu la somme de 1.500 000 de FCFA du nommé Adama Faye par l’intermédiaire de la dame Aminata Diallo.



« J’avais organisé une collecte de fonds pour l’obtention d’un véhicule. La dame Aminata Diallo a participé à hauteur de 700 000 FCFA. Elle m’avait également sollicité pour des incantations. Par la même occasion, j’ai fait des offrandes pour elle sur les 800 000F CFA restants. Pour preuve, je vous ai montré la vidéo où je distribuais de la bouillie à des écoles coraniques à Dakar et à Touba », s’est défendu Badara Sarr.



N’ayant pas convaincu les enquêteurs, il a été arrêté et déféré au parquet qui va l’édifier sur son sort



