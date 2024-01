Abus de confiance portant sur 23 millions F CFA : Comment B Ndao a « roulé dans la farine » une industrie de farine Par définition, « Rouler dans la farine », ça veut dire tromper, arnaquer quelqu'un pour obtenir quelque chose ». Et c’est ce qui ressort de cette affaire relayée par le quotidien EnQuête opposant B Ndao et la société FKS. Déféré au parquet pour les faits d'abus de confiance, B. Ndao, quiavait pris l’engagement d’acheter de lafarine auprès de la société FKS et de la revendre après avoir pris ses bénéfices, atout simplement disparu avec l’argent.

Pendant l'année 2021, nous dit le Journal, le nommé B. Ndao s'est rapproché de la société FKS industrie de farine pour passer une commande portant sur une quantité de produits alimentaires d'une valeur de 23 726 356 F CFA. Après livraison, le mis en cause avait signé une lettre d'engagement de paiement. Il devait livrer le produit et reverser les fonds à ladite société. Mais depuis lors, il ne s'est pas exécuté.



Confirmant les termes de sa plainte, le plaignant O. Ndao, agissant au nom et pour le compte de la société FKS, affirme que les responsables de la société ont découvert qu'il a utilisé le produit de vente à des fins personnelles. Convoqué et entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Division des investigations criminelles (Dic), le nommé B. Ndao a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés.



En effet, il a admis avoir effectivement passé une commande de marchandises tout en précisant que les faits se sont déroulés au courant de l'année 2022. Il a soutenu avoir reçu une première commande de dix tonnes, en date du 20 février 2022, portant sur la commande de farine et d’aliments de bétail. Et une seconde commande de trente tonnes composées uniquement de farine.



Selon lui, bénéficiant d'une ristourne, il a estimé la valeur des produits à un montant global de 23 010 000 F CFA et non de 23 726 356 F CFA. Quant à l'utilisation qu’il a faite de ces produits, le mis en cause a soutenu sans convaincre que tous les produits ont été écoulés dans le marché, auprès de certains clients.



De plus, il a précisé que certains d'entre eux ont déjà payé, tandis que d'autres refusent d'effectuer des versements. Quand les enquêteurs lui ont demandé de leur fournir les documents pouvant corroborer ses propos, il a répondu disposer des factures prouvant les dettes de toutes les personnes n’ayant pas payé.



Interpellé sur le non-versement des fonds recouvrés, il a soutenu les avoir utilisés à d'autres fins. Toutefois, il s'est engagé à les payer par moratoire, suivant des versements de 500 000 F CFA par mois à compter du 5 février prochain, jusqu'à concurrence de la somme due.



Au vu des divergences notées dans leurs déclarations, une confrontation a été organisée entre les deux parties. Au cours de celle-ci, chaque partie a campé dans sa position.



Au terme de sa période de garde à vue, B. Ndao (né en 1978) commerçant de fonction, a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour les faits d'abus de confiance



