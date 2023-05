Abus de confiance sur plus de 14 millions FCFA : Le boss de l’agence de «Conciergerie Voyage» risque deux ans ferme

L’agence «Conciergerie Voyage» a encaissé la somme de 44,6 millions Fcfa de la part de 55 candidats au pèlerinage à Fez (Maroc) pour laNuit du "Laylatoul Qadr". Malheureusement pour eux, ils n’ont pas pu réaliser leurs rêves. En effet, 24 heures après avoir versé leur argent, les candidats au pèlerinage n'arrivaient plus à entrer en contact avec le responsable de l'entreprise. C'est ainsi qu'ils se sont organisés en collectif et leur porte-parole, M W Diop, a saisi la Division des Investigations Criminelles (Dic) d’une plainte contre l’agence et ses comptables pour abus de confiance. Arrêté et incarcéré pour avoir arnaqué des candidats au pèlerinage à La Mecque de l’édition 2022, le patron de «Conciergerie Voyage» continuait à gruger de fidèles musulmans depuis sa cellule de prison. Ainsi, il a comparu hier devant le tribunal pour abus de confiance. Ses comptables Abibatou Kane et P. Thiam ont été arrêtés le 08 mai dernier pour le même délit.



A la barre, le représentant des parties civiles a révélé qu'ils voulaient se rendre à Fez pour les besoins du «Laylatoul Qadr » (ndlr, la nuit du destin). Ayant vu la publicité de l'agence Conciergerie Voyage sur une télévision de la place, ils ont déboursé chacun 800 000 Fcfa pour se rendre à Fez (Maroc). «On devait partir le mardi 11 avril 2023. La veille du départ, Opa Dialllo nous a fait croire que les billets étaient disponibles, alors que c’est archi faux», a soutenu le porte-parole des victimes.



Interrogé à son tour, le directeur de la société «Conciergerie Voyage» a indiqué qu’il a eu à convoyer des pèlerins à Fez. Malheureusement, il estime que le fournisseur n'a pas livré les billets d'avion à temps. Ses comptables Abibatou Kane et P. Thiam ont déclaré à l'unanimité avoir versé les 44,6 millions Fcfa dans le compte de l'entreprise de leur employeur. Selon le représentant du parquet, O. Diallo est en détention préventive pour avoir laissé en rade des pèlerins pour La Mecque. «Je ne sais pas comment il a pu organiser de nouveau un voyage alors qu'il était déjà en prison. Les prévenus ont reçu l'effectivité des sommes déposées par les pèlerins. Ils ont soutenu avoir utilisé l'argent versé par les nouveaux arrivants pour solder des dettes. La Conciergerie Voyage avait pour mandat d'organiser le voyage par l'intermédiaire de ses représentants. Le préjudice est irréparable. Cette agence ne peut plus continuer à organiser des voyages et à spolier des citoyens. Je demande la dissolution de l'entreprise ou à la limite une interdiction d'exercer», a martelé le délégué du parquet qui a requis deux ans de prison ferme contre Opa Diallo et 6 mois ferme à l’encontre de Abibatou Kane et P. Thiam.



La défense a plaidé une application bienveillante de la loi. Le verdict sera rendu le 17 mai prochain.

L'As