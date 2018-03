Aby Ciss, lauréate du Prix Africa's Management:" les femmes doivent qu'elles ont un rôle à jouer dans la société:" Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Mars 2018 à 10:47 commentaire(s)| Africa’S Management a célébré l’excellence managériale de la femme le samedi 10 mars, lors de la deuxième édition du Prix du Grand Manager, dans un hôtel de la place. En effet, pour encourager la gent féminine et son leadership entrepreneurial, le prix du Grand Manager apporte sa contribution et met en valeur la femme. Dans cette cérémonie, Aby Ciss Guèye gérante de Birane Multiservices , a reçu un trophée en vue d’encourager l’excellence et leadership des femmes.



Aby Ciss Gueye n'avait pas de plan de carrière bien définie. En tout cas, pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. A ses débuts, elle ne nourrissait pas l'ambition d’être à la tête d'une entreprise. Elle a su saisir les opportunités qui se sont présentées à elle et a su les concrétiser.



Mor Diouf

