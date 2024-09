Accès à l'énergie pour tous: « le Sénégal utilisera l'intégralité de ses ressources pétrolières et gazières », Birame Souleye Diop “Le Sénégal utilisera l’intégralité de ses ressources pétrolières et gazières pour l’accès à l’énergie pour tous” a annoncé, mardi, le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.

Il présidait le colloque sur la thématique “Quelle transition énergétique pour un développement durable de l’Afrique”. Il a également expliqué que l’ambition du Sénégal d’ici 2030 , est de porter le niveau de l’énergie à 40%.



Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2024 à 19:38



