Acceuil des Lions : 3 décès et des blessés enregistrés à l’hôpital Principal de Dakar

Mardi 8 Février 2022

Le Président de la République, Macky Sall a donné ce mardi, une triste nouvelle. Il s’agit de la mort de 3 personnes, occasionnées par la foule qui accueillait les Lions.



Et, il y a eu hier, des blessés graves, dont certains sont encore à l’hôpital. « On a dénombré 3 victimes ce matin, à l’hôpital principal de Dakar.



Nous prions pour le repos de leurs âmes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés», a informé le chef de l’Etat.



