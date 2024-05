Accident à l'Aéroport international Blaise Diagne : L’ AS ferme ses portes aux passagers Le vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako a fait une sortie de piste de sa phase de décollage ce jeudi 09 mai vers 01h du matin nous fait apprendre la cellule de communication de Limak-Aibd-Sumak (LAS) qui gère l'Aéroport international Blaise Diagne dans un communiqué

« l’aéronef de type B737/300 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair S’est immobilisé en dehors du seuil 19 de la piste.



78 passagers était à bord et 11 blessés ont été enregistrés dont 04 graves 6 autres blessés légers ont été admis en observation au niveau des services médicaux de l’aéroport » nous explique les gestionnaires de L’AS dans leur communiqué.



Toutefois les circonstances de l’incident reste à être déterminées.

Face à cette situation l’aéroport international de Blaise Diagne ferme ses portes aux passagers afin de mieux savoir les causes de l’accident



Omar Ndiaye

