Accident à la Pointe des Almadies : deux conducteurs éméchés causent des dégâts importants Ce dimanche matin, un grave accident s'est produit à la Pointe des Almadies, à Dakar. Deux conducteurs éméchés ont perdu le contrôle de leur véhicule et ont tout détruit sur leur passage. Heureusement, les marchandes n'étaient pas encore sur place, sinon cela aurait pu être un véritable carnage.



Selon des témoins sur place, les deux voitures ont percuté plusieurs panneaux publicitaires, des poubelles et même des lampadaires, avant de s'immobiliser. Les dégâts sont importants et le quartier est méconnaissable.



Les deux conducteurs ont été arrêtés sur place par la police, qui a constaté leur état d'ébriété. Ils ont été conduits au poste de police pour y être interrogés et seront probablement poursuivis en justice pour leur comportement dangereux.



La Pointe des Almadies est un quartier très fréquenté de Dakar, où de nombreux touristes et habitants viennent se promener le dimanche matin. Les marchandes installent leurs étals sur le trottoir et proposent des produits locaux et artisanaux aux passants. Heureusement, les commerçantes n'étaient pas encore arrivées sur place au moment de l'accident.



Cet accident est une nouvelle illustration des dangers de la conduite en état d'ébriété. Les autorités sénégalaises ont récemment renforcé les contrôles routiers et intensifié la répression des comportements à risque sur la route. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les conducteurs à l'importance de respecter les règles de sécurité et de préserver la vie des autres usagers de la route.

