Accident de la route: Babacar GUEYE, heurte mortellement un motard

Babacar GUEYE n’oubliera pas cette matinée du 24 décembre 2021 où il a heurté mortellement Samba Fall sur la route de Ngaye Mékhé en allant vers Tivaouane.



Babacar Guèye, qui évolue dans le secteur du transport n’oubliera de sitôt sa matinée du 24 décembre 2021où il va vivre une situation dramatique. Lui qui a l’habitude d’arpenter ce trajet, connait la route comme ses poches. Mais c’était sans compter avec le destin.



A bord d’une moto, la victime Samba Fall ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort sur la route de Ngaye Mékhé. A quelques encablures de sa destination, le pneu arrière de sa moto éclate et il perd le contrôle et se dirige inéluctablement sur la direction de Babacar Guèye à bord d’un mini bus de marque Hundai.



Le choc, très rapide est d’une rare violence. Samba Fall meurt sur le coup. Sa moto est broyée en un seul morceau compact de fer



Plus de peur que de mal pour Babacar Guèye car il sort indemne de l’accident et son véhicule n’a eu que le devant cabossé.



Il sera transféré au poste de Tivaouane.