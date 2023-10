Accident mortel à Kaolack : Bassirou, le fils de Ahmed Khalifa Niass, condamné L’étau se resserre autour du fils d’Ahmed Khalifa Niass et de Yaye Fatou Diagne, impliqué dans un accident mortel dans la région de Kaolack. Arrêté au mois de septembre dernier, Bassirou Niass, 20 ans, étudiant est condamné à 6 mois de prison avec sursis et doit payer une amende de 56 000 F CFA.



Arrêté et gardé à vue par la brigade de gendarmerie de Guinguinéo, Bassirou Niass, âgé de 20 ans, a été déféré au parquet pour homicide involontaire pour son implication dans un accident mortel à Kaolack. Le tribunal de grande instance de Kaolack a vidé le dossier.



Ainsi, le fils de Ahmed Khalifa Niass est reconnu coupable pour les faits d’homicide involontaire et défaut de maîtrise. Bassirou Niass a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il doit payer au tribunal, également, une amende de 56 000 F CFA qui devra être versée dans les caisses du trésor public, rapporte Senenews.

