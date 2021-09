Accident sur l’axe Kaolack-Mbour: un jeune de 34 ans tué par un bus

La route a encore tué. Un homme âgé de 34 ans a été tué par un bus transportant des passagers. L'accident tragique s'est déroulé nuitamment sur l’axe Kaolack-Mbour. La victime, qui est vulcanisateur, était en train de réparer le pneu crevé du véhicule. Mais l'apprenti-chauffeur qui n'avait certainement pas vu B. Thiaw en pleine activité, a démarré le bus.



Et l'irréparable s'est produit sur le coup. Après l’accident, l'apprenti-chauffeur non détenteur d'un permis de conduire a pris la poudre d’escampette. Arrêté par les policiers, le chauffeur du bus est actuellement en garde-à-vue dans les locaux du Poste de Diamaguène 2. Il est poursuivi pour cession d'un véhicule à un

tiers non détenteur de permis de conduire.



D'après des sources de Rewmi, proches du dossier, l'apprenti-chauffeur est activement recherché

par la police. L'enquête suit son cours.

