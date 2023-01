Accident survenu à Sakal : l'APR compatit et lance un appel à la prudence sur les routes et au respect des règles Ce lundi 16 janvier 2023, aux environs de six heures du matin, est survenu à Sakal (Région de Louga ), un accident de la circulation qui a malheureusement coûté la vie à 21 personnes et occasionné plusieurs blessés. l'APR compatit et lance aussi un appel à la prudence sur les routes et au respect des règles

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 10:01

En ces circonstances douloureuses, l'Alliance Pour la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au peuple sénégalais tout entier ainsi qu'à son Excellence le Président Macky Sall et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Aussi, l'APR appelle les usagers de la route, les professionnels du transport de voyageurs et tous nos compatriotes à la prudence sur les routes et au respect des règles de sécurité ainsi qu'à l'observation des 22 mesures prises par le Gouvernement.



C'est pourquoi, l'Alliance Pour la République demande au gouvernement en concertation avec les acteurs concernés de travailler à leur application stricte et rigoureuse.



Enfin, l'Alliance Pour la République salue la réactivité et la promptitude du gouvernement dans la prise en charge rapide et efficace des blessés.





Fait a Dakar, le 16 janvier 2023

Le porte-parole National

Seydou Gueye



