Accident: une dame meurt par strangulation, à cause de son... L’accident s’est produit ce jeudi en début d’après-midi. La victime, la quarantaine environ originaire de Djalakégni et mariée à Awataba dans la commune de Médina Shérif était en partance pour Diaobé à bord d’une moto

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 06:15 | | 0 commentaire(s)|

Malheureusement, le foulard qu’elle avait porté s’est noué autour de son cou avant de s’entrelacer à la jante arrière de la moto sans que le conducteur ne s’en rende compte à temps.



Asphyxiée , elle a rendu l’âme en cours d’évacuation au poste de santé de Diaobé.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos