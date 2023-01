Accidents tragiques Thiès/Tivaouane : 5 morts, plusieurs blessés graves

La route poursuit sa série d’accidents macabres, dans le Cayor, avec ce drame survenu, lundi 9 janvier 2023 entre Thiès et Tivaouane et qui a fait deux morts sur le coup. Cheikh Guèye, agent de la municipalité de Tivaouane qui officie au service de l’Urbanisme, et le conducteur de moto «Jakarta» qui le transportait à destination de Thiès, sont effectivement les victimes. « C’est juste à hauteur de Lam-Lam qu’ils ont été percutés par un camion » indique un témoin.



La veille, souligne-t-on dans LeTémoin, un autre conducteur de moto Jakarta, originaire de Thiénaba, avait été écrabouillé par un camion non loin de l’hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Trois jours auparavant, la route avait encore tué une femme et un garçon de cinq ans qu’elle portait dans les bras. C’est le bilan provisoire de l’accident mortel de la circulation survenu le vendredi matin 6 janvier, vers les coups de 8 heures 30 mn, juste à hauteur de la cité religieuse de Aïnou Mady, un peu avant Pire Goureuy. Un bus de 70 places (Horaire Fouta) en partance vers Saint-Louis, qui roulait à vive allure, dans sa tentative d’éviter un malade mental qui effectuait la traversée de la chaussée, a dérapé et s’est renversé, avant de faire deux tonneaux.