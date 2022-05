Accord gouvernement et syndicats d’enseignants représentatifs: Les précisions du Ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo Le Ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo a fait la synthèse de l’accord conclu le 26 février 2022 entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants représentatifs. L’accord a porté sur sept (7) mesures. Et pour les salaires du mois de mai 2022, relève-t-il, chaque enseignant pourra constater sur son bulletin de salaire les rubriques explicites de l’accord, ainsi que les montants correspondants au titre de l’année 2022.

La synthèse de l’accord conclu le 26 février 2022 entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants représentatifs, portant sur 7 meures, concerne la revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints de 220%, le relèvement de l’indemnité d’enseignement de 50% à 60%; l’augmentation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement à 100%; l’augmentation de l’indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire perçue par les Professeurs d’enseignement secondaire (PES); les Professeurs d’Enseignement Moyen (PEM) et Professeurs de collège d’enseignement moyen général (PCEMG), à 114%; la revalorisation de l’indemnité liée à la fonction dirigeante qui varie de 93% à 229%; la défiscalisation de l’indemnité de logement payée à 100 000 FCFA net d’impôt ; la revalorisation de la valeur du point indiciaire de cinq (5) points, passant de 51,43 à 56,43.



Par conséquent, exceptée l’indemnité de logement qui est défiscalisée, toutes les autres mesures sont fiscalisées, conformément aux dispositions sans équivoque de l’accord.



Pour les salaires du mois de mai 2022, chaque enseignant pourra constater sur son bulletin de salaire les rubriques explicites de l’accord, ainsi que les montants correspondants au titre de l’année 2022.



Ainsi, tous les engagements financiers contenus dans l’accord conclu le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats représentatifs d’enseignants ont été scrupuleusement respectés. Jusqu’ici, aucun dysfonctionnement d’ordre financier d’un quelconque point de l’accord n’a été porté à l’attention des services de la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget.



Au total, c’est un effort financier sans précédent qui a été fait en faveur des enseignants malgré le contexte de crise économique mondiale et pris en compte dans la Loi de Finances Rectificative 2022 pour laquelle le budget révisé du Ministère de l’Éducation Nationale s’est établi exceptionnellement à 673,150 milliards FCfa, compte non tenu des budgets des Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle.



A ces mesures de revalorisation de la rémunération des enseignants s’ajoute le soutien au pouvoir d’achat des sénégalais (subvention à l’énergie, soutien aux prix des denrées de première nécessité et revalorisation des salaires des agents publics), pour un montant de 702 milliards FCfa. « Nous rappelons que les différentes augmentations des salaires des enseignants ne concernent que l’année 2022.Dans six (6) mois (à partir du 1er janvier 2023), d’autres augmentations suivront avant celles prévues en 2024, conformément à l’accord », a précisé le Ministre des Finances.



Or depuis hier, constate-t-il, avec surprise et regret, la rupture unilatérale de l’accord par les syndicats d’enseignants représentatifs. Le Gouvernement, promet-il, appréciera dans les prochains jours cette nouvelle situation.









