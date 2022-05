Accords signés avec l’État : L’Asas And Gueusseum entre satisfecit et espoir… Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|

Le directoire de l'Asas And Gueusseum confirme l'application par le gouvernement des accords signés le 10 mai 2022 au ministère des Finances par les deux parties gouvernementale et syndicale portant sur les points à incidence financière de la plate-forme minimale revendicative de And Gueusseum.



Nonobstant quelques impairs liés à des problèmes de mise à jour de certains fichiers à corriger sans délai, And Gueusseum félicite le gouvernement pour les diligences qui ont permis dans un bref délai de matérialiser ces mémorables acquis syndicaux dont le mérite revient aux camarades pour la mobilisation dans la lutte avec discipline et courage.



Cependant et malgré ces acquis, le directoire rappelle au gouvernement la suite à donner dans les rencontres interministérielles (Finances-Santé-collectivités territoriales) envisagées pour l'extension de ces dites augmentations salariales aux personnels des Établissements Publics de santé (Hospitaliers et non Hospitaliers) de même qu'à ceux des collectivités territoriales et autres démembrements de l’État tel convenu.



Les syndicalistes se réjouissent de l'octroi pour la première fois de l'indemnité de logement aux agents de la Santé et de l'Action Sociale. Mais aussi de rappeler au gouvernement l’impérieuse obligation de respecter l'esprit et la lettre de sa création dans une approche inclusive de tous les agents de la santé et de l'Action Sociale sans aucune discrimination négative car il s'agit du droit au logement.



En outre, les syndicalistes rappelle que le ministère de la santé et de l'Action Sociale est de nouveau interpellé sur la mise en œuvre des accords sectoriels Gouvernement- And Gueusseum du 25 avril portant entre autres sur la clé de répartition des ressources du CDS et les perspectives de formation continue.



Au demeurant, malgré son limogeage, les syndicalistes montrent leur reconnaissance envers Abdoulaye Diouf Sarr. Selon And Gueusseum, l'ex ministre Abdoulaye Diouf Sarr a acté la signature des accords les plus substantiels tant au point de vue des plans de carrière des agents de la Santé et de l'Action Sociale qu'au point de vue (récemment) du système de rémunération en dépit des gaps, impairs et faiblesse inhérents à tout management.

