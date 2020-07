Accouchent d'une dame devant l’hôpital: Les autorités hospitalières s'expliquent...

Les autorités hospitalières ont tenté de se dédouaner dans ce scandale autour de l’accouchement d’une dame devant l’hôpital, informe L’As. D’après elles, il n’a jamais été question d’argent, mais plutôt que la salle d’accouchement était pleine et le patient a été référé à l’hôpital Nabil Choucair.



Même s’il ne s’agit pas d’argent, cela ne les dédouane pas. D’abord, il était 1heure passé et on était en plein couvre-feu, commente le journal. Or, ajoute-t-on, d’après le mari de la dame, il était parti chercher un taxi et à son retour, son épouse a accouché sous un poteau électrique.



Pendant ce temps-là, des images montrent une ambulance immobilisée dans l’enceinte de l’hôpital. En définitive, si l’hôpital avait joué son rôle, il aurait d’abord appelé Nabil Choucair pour s’assurer qu’il y a de l’espace, mais aussi mobiliser une ambulance pour l’évacuer. Pour L’As, « ils ont beau vouloir se blanchir, mais cette fois-ci, ils ont vraiment merdé ces toubibs ».





