Accrochage entre les agents des Eaux et Forêts trafiquants : l'Armée en renfort, un assaillant perd la vie Un accrochage entre les agents des Eaux et Forêts de Medina Yero Foula et des trafiquants, ce samedi 9 avril 2022, dans l'après midi, a fait un mort du côté des assaillants, selon les sources exclusives de Leral.

À la suite d’une tournée de la police forestière, les agents de la Brigade de la Commune de Ndorna, dans le village de Sinthiang Seck, ont eu un accrochage avec un groupe de dix (19) trafiquants de bois de vène en partance vers la Gambie.



Malgré les coups de sommation des agents des Eaux et Forêts, les trafiquants en supériorité numérique, ont refusé d’obtempérer. S'en est suivi une course poursuite et un des trafiquants, qui habitait dans le village de Sinthiang Seck, dans la commune de Ndorna, a été mortellement touché.



Les autres malfrats ont pris la poudre d'escampette, laissant sur place dix neuf (19) charrettes chargées chacune d'un billion de bois de vène, onze (11) chevaux et deux (2) ânes.



Le ralliement d'une patrouille de l’armée sur les lieux pour appuyer les agents des Eaux et Forêts, dénote encore une fois la bonne collaboration entre les Forces de Défense et de sécurité.











Au moment où le Directeur des Eaux et Forêts étaient en tournée nationale de suivi de la Campagne de reboisement dans la région de Kolda, il y a eu un accrochage entre les agents des Eaux et Forêts de Medina Yero Foula et des trafiquants.



Bilan : 1 mort du côté des trafiquants !









