Accusations de mauvaise gestion financière : Ousmane Sonko, Premier Ministre, interpelé sur le sort de ses actuels collaborateurs, ayant travaillé avec le système décrié

Des Sénégalais indiquent que si le Pm est logique, il doit démettre ces ministres et Directeurs, ayant eu des responsabilités autrefois, dans le système qu’il accuse de malversations et de détournement. Ces citoyens y voient le rôle de la Direction de la programmation budgétaire : "Sous l'autorité du Directeur général du Budget, la Direction de la Programmation budgétaire est chargée: de l'élaboration, en collaboration avec les autres services compétents, de la stratégie pluriannuelle de gestion des finances publiques, ainsi que des documents y relatifs; de l'élaboration, en relation avec les services concernés, des projets de lois relatifs à la répartition des ressources et des charges de l'Etat; le contrôle de la conformité des documents budgétaires de l'Etat, ainsi que des autres organismes publics avec les principes et normes admis en matière de gestion axée sur les résultats;



de l'élaboration des programmes pluriannuels d'investissements publics de l'Etat; du pilotage des processus d'examen et d'arbitrage des documents budgétaires pluriannuels; de l'appui aux ordonnateurs dans la préparation de leurs projets annuels de performance ;



de l'examen des projets de budgets des structures universitaires ainsi que des établissements publics de santé, de même que les projets de budgets des agences, établissements publics et organismes similaires ou assimilés soumis à l'approbation du Ministre chargé des Finances, lorsque lesdits budgets comprennent des dotations en provenance du budget de l'Etat;



du suivi et de l'analyse des budgets des ordonnateurs; de la participation aux missions de négociation des accords de prêts ou de dons à conclure avec les partenaires techniques et financiers; de l'étude préalable, en relation avec les services concernés, des projets de conventions à caractère commercial ou financier qui sont proposés à la signature du Ministre chargé des Finances par des partenaires publics ou privés".



Alors, ils se demandent ce qu’il compte faire avec actuels Ministres et Directeurs, dont leurs responsabilités seraient engagées dans cette gestion indexée.