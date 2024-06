Accusée de Sextorsion contre l’homme d’affaires Abdoulaye Thiam, Aïsha Fatty relaxée par le Tribunal Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar / Banjul/ Charlotte Diop Arrêtée à la frontière il y a un mois suite à une plainte de son ex fiancé pour chantage et menaces de diffusion d’images obscènes, Aisha FATTY, une célèbre personnalité sociale gambienne, a finalement été relaxée. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de joie en Gambie. Atlanticactu qui suit de près cette affaire avait très tôt annoncé que les accusations contre Aïsha FATTY étaient une manifestation de vengeance d’un homme délaissé. Le célèbre homme d’affaires Abdoulaye THIAM a enregistré son premier revers devant la justice sénégalaise où il a traduit son ex fiancée Aïsha FATTY, une entrepreneuse gambienne d’une beauté inouïe, détenue au Sénégal pour extorsion de fonds, a finalement été relaxée. Abdoulaye THIAM avait introduit une plainte en Gambie contre la dame Aïsha FATTY après la fin de leur idylle romantique. M. THIAM qui ne s’est apparemment pas remis de cette rupture avait affirmé que la décision de son ex fiancée de ne plus l’épouser, était une escroquerie au mariage. Car, il aurait investi en bijoux, voitures, villas, voyages et argent à hauteur de deux milliards de francs CFA sur Aïsha FATTY. Relaxée des poursuites de chantage et de menaces de diffusion d’images obscènes, Aïsha FATTY qui porte une grossesse de quelques mois, devra rester en prison dans l’attente du dénouement de la seconde plainte introduite par l’homme d’affaires Abdoulaye THIAM lui réclamant près de deux milliards de francs pour des présents jadis gracieusement offerts.



