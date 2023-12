Acquisition de terrains et de maisons: La Société Nawali, propriété de Magassa Aïta, gruge des émigrés La société, spécialisées dans l’immobilier, dénommée Nawali, une propriété de Magassa Aïta a grugé une centaine de personnes. Le préjudice s’élève à plusieurs millions FCfa. Ainsi, des plaintes ont été déposées en France et à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale. Ces plaignants, ayant joint Leral.net, reprochent à la société, un manque de transparence et de communication. Ils n'ont aucune idée de la localisation éventuelle de leurs terrains ou maisons.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 23:30



