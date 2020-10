Actes contre-nature : deux homosexuels surpris en plein ébat dans la Corniche ouest Le phénomène homosexuel de vient de plus en plus inquiétant au Sénégal et plus intensément à Dakar. La dernière en date est que sur la Corniche Ouest dakaroise, deux hommes ont été surpris en pleins ébats…

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020

Libération, qui partage cette nouvelle nous dit que ces deux hommes, en cette période de chaleur étaient à la Porte du Millénaire de la Corniche Ouest en fin de semaine dernière pour se livrer à des actes sexuels auxquels même les animaux ne s’adonnent pas.



Avec l’intervention de police de Reubeuss, l’un des mis en cause a été arrêté, mais l’autre a pris la tangente. Il est actuellement recherché.



