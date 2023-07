Activement recherché, Me Ngagne Demba Touré réitère son refus de répondre à la DIC , invite à occuper toutes les rues de Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal (IPS) fait sa réapparition mais dans une vidéo d’une trentaine de minutes où il s’exprime longuement sur le cas de son leader Ousmane Sonko. Après s’être indigné de ce feuilleton judiciaire que vit le Pastef.





Hier, un soit transmis du procureur a été émis à l’endroit de la DIC pour l’arrestation du jeune greffier, membre de Pastef. Mais Ngagne Demba Touré ne compte pas se présenter devant les enquêteurs. « Je ne répondrai pas à une convocation de militants de l’Apr. Je tiens aussi à lancer à tous mes camarades de ne pas répondre à ces militants du pouvoir qui vous appellent et vous disent que vous êtes convoqués. Ce ne sont pas eux qui doivent nous appeler. Nous avons l’obligation de ne pas leur donner cette légitimité » a précisé Ngagne Demba Toure.





En ce moment, le jeune « Pastefien » considère que l’heure n’est pas aux calculs. « Nous avons le droit d’écrire et de donner notre avis sur Facebook sur la marche du pays. Nous avons également le droit constitutionnel de sortir manifester. Nous devons le faire car, nous devons être conscients des enjeux » s'adresse-t-il aux camarades Patriotes en les invitant à occuper ce dimanche jusqu’à minuit toutes les rues de Dakar et à partir de lundi, d’observer le slogan « Dakar ville morte » qui prendra fin le mercredi. Une option pour le président du mouvement de la jeunesse patriotique, il faut faire focus sur la capitale Dakar et envahir les zones stratégiques pour montrer pacifiquement leur mécontentement.



