Adama Gaye quitte la coalition Yewwi pour ces raisons

« Ma Bannière au nom de mes valeurs.



En ces heures graves que traversent le Sénégal, l’Afrique et le monde, il ne fait pas sens de rester dans un flou quelconque. Le devoir d’être décisif en devient impératif pour toute entité, individuelle, étatique ou corporatiste.



C’est pourquoi, pour être en phase avec mes idéaux, ma conscience, et par refus de toutes manœuvres politiciennes visant à me marginaliser injustement ou qui refusent l’équité et la méritocratie, j’arrête mon appartenance à quelque Coalition politique, en souhaitant bonne chance à qui en est. L’heure de la clarification des positions ne peut être différée. Qui commande, sans rancune, de tirer les leçons qu’on apprend sur le champ politique -nous vivons l’ère de l’instantanéité et de la transparence ferme.



Je reprends mon flambeau, sous ma bannière et mes couleurs, et cultive mon lopin de terre avec qui partage ma façon de voir et vivre mon engagement politique et intellectuel.



Nul n’a besoin d’être otage de qui que ce soit dans un monde où les libertés sont disponibles à tout vent et volontaire.

Sans remords ni regrets », a précisé Adama Gaye. Avant de poursuivre par :

« PS: En route vers l’Europe, en espérant offrir avec mes partenaires des solutions énergétiques ou infrastructurelles au continent africain, y compris le Sénégal, sans compromission.



Ma vie, Dieu merci, est bénie de trop de possibilités pour que j’en confie les rênes à qui n’en mesure pas la substance. Là où n’y a pas grandeur et générosité, égalité et respect de normes supérieures, je n’y ai pas ma place. Ce n’est pas mon combat…



Quand on se trompe de bonne foi, on coupe le nœud gordien sans hésiter, comme disait Pompidou, et on reprend, retrouve, son chemin !



Se dire la vérité est la base de toute relation.

Yonou Jamm Sorriwoul. Jummah Mübarak.



Je garde mes amitiés à celles et ceux qui l’acceptent ici et ailleurs.

PS2: Parallélisme des formes oblige, j’ai aussi formellement informé qui de droit de la cessation de mes liens, naissants, avec quelque Coalition ! »













Adama Gaye

Dollel Sénégal

Dynamique Benn Bopp DB2